Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - S02 E02

Aujourd’hui, on retrouve Thibault, Camille et leurs deux petites filles pour un detox sous haute tension. Alors que pour le papa, le désordre rassure, Camille, la maman, a fait appel à l’aide de nos experts en urgence ! Maison encombrée en grande partie par les affaires de Thibault, le désordre en pâtît notamment sur leur vie de couple. Finalement, après avoir trier, jeter et ranger la maison, la famille découvre un nouveau cocon familiale chaleureux et bien organisé. La première découverte de toutes leurs affaires à plat dans le hangar choque Camille pendant que Thibaut reste imperturbable. Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 02