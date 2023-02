Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - S01 E01

Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger ! Imaginez si l'intégralité de votre maison était exposée sous vos yeux dans un immense entrepôt... C'est-ce qui va arriver aujourd'hui à Samantha et Dan, heureux parents de 3 enfants. Ils ont fait appel à Élodie Villemus, Johanna experte rangement, Pierre-Henri expert bricolage et Yohann expert ménage. Pourquoi ? Depuis leur emménagement dans leur maison il y a 5 ans, ils ont entassé des centaines voire des milliers d'objets au point où il ne peuvent plus déjeuner ensemble sur une table débarrassée. Les enfants, eux, ne trouvent même plus leurs jouets... C'est grâce à notre équipe de choc qu'ils vont pouvoir vider leur maison, trier parmi les 902 couches et 1419 assiettes entassés pour pouvoir ranger et faire place à une maison saine et rangée au bout de 7 jours. Vont-ils arriver à se débarrasser de 50% de leurs affaires ? Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Episode 01