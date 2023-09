Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - S02 E03

Rendez-vous dans l'Ouest Parisien pour Elodie et son équipe vont aider Mathilde et Sébastien qui veulent donner une nouvelle vie à leurs enfants. La jeune maman est victime de l'achat impulsif et à force, elle accumule des objets dans la maison. Elle sait qu'elle a besoin d'aide pour avoir le déclic dont elle a besoin. Heureusement, la mise à plat de leur maison dans le hangar de 1000 m² fait son effet sur Mathilde. L'équipe a 7 jours pour nettoyer, trier et ranger alors c'est parti ! Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 03