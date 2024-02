Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Saison 01 Episode 02

Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger ! Aujourd'hui rendez-vous dans le Vexin, où réside la famille qui a appelé à l'aide notre équipe. Camille et Johann sont un jeune couple, heureux parents de 2 enfants qui ne supportent plus leur maison et cherchent à la fuir. Découvrez l'incroyable expérience vécue par cette famille qui s'est laissée envahir par l'emménagement de leur maison pendant la grossesse de Camille. Voici l'équipe de choc pour tout remettre en ordre : Johanna, home organiser pour le rangement, Pierre-Henri, menuisier expert bricolage, Yohann passionné du ménage et Elodie Villemus professionnel de l'organisation ! Entre 870 vêtement d'enfants, 332 d'adultes, 36 dinosaures, 113 tote bags et 75 sacs de courses, ils vont devoir trier pour se débarrasser en 2 jours de 50% de leurs affaires en gardant l'essentiel ! Pari tenu ? Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 01 Episode 02