Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Saison 01 Episode 3

Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger ! Nous accumulons des centaines et de milliers d'objets au fil des années, et sans les trier nous arrivons au scénario catastrophe de ne plus pouvoir vivre sainement dans sa propre maison. Jérôme, Sandra et leur 2 petits bouts vivent dans une maison qui ne leur convient plus. Un cancer du sein soudain a obligé Sandra à mettre le rangement au second plan. Notre équipe va leur venir en aide, à réorganiser et prendre un nouveau départ. Le début de la visite laisse présager un réel chantier : un garage inaccessible, une cuisine qui occupe un billard, une buanderie et une salle à manger.... Il y a de tout partout ! Après avoir vidé la maison, c'est le plus dur qui les attend ensuite : trier. Sandra et Jérôme découvrent ce qu'il sont emmagasinés pendant 10 ans. L'électrochoc se produit en voyant les 807 tubes de ketchup/mayonnaise, 98 bougies, 90 pantalons et 400 hauts.