Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Saison 02 Episode 01

Après la séparation avec son mari et le décès de son papa, Christelle, maman célibataire élevant deux enfants, se retrouve dans une maison surchargée. Le désordre s'est accumulé au fil du temps, et l'attachement émotionnel aux objets a rendu le tri d'autant plus difficile. À la fin des 7 jours, les experts ont complètement transformé la maison et permis à la famille de se reconnecter.