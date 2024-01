Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 05

Aujourd'hui, une mission particulière attend Elodie et son équipe, qui devront détoxifier non pas une, mais deux maisons ! Ils vont à la rencontre de Sandra, une mère poule de 49 ans avec deux grands enfants, Ilona et Hugo, qui ont fait appel à l'équipe. Suite à son divorce il y a 12 ans, cette maman a emménagé dans cette maison qui déborde de vêtements. L'équipe disposera de 7 jours pour ranger et nettoyer la maison de Sandra et de son ex mari ! Parviendront-ils à relever le défi ? Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 05