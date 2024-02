Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! - Saison 02 Episode 07

Aujourd'hui on retrouve Sophie, 45 ans et maman célibataire habitant avec ses deux enfants, Zoé et Luke, dont elle a la charge presque totale. Il y a 10 ans, Sophie a été diagnostiquée avec des problèmes de santé qui ont affecté sa mobilité. Depuis, la maman a perdu le contrôle de son intérieur, incapable de faire face au désordre. Soutenue par sa famille et par l’équipe de Détox ta maison, animée par Elodie Villemus, Sophie va disposer de 7 jours pour faire le tri parmi ses affaires et redonner un nouveau souffle à sa maison ! Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger - Sophie, Zoé & Luke