Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 01

Aujourd'hui, on retrouve Stancey et son équipe à Richmond, un quartier londonien, pour aider Char et Dan, un jeune couple croulant sous le désordre de leur maison. Avant leur mariage, les parents souhaitent désencombrer leur logement et devront vider 50 % de leurs affaires. Rangement, nettoyage et décoration, la maison est complètement transformée à l'arrivée ! "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02 Episode 01.