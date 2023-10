Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 04

Direction East Grinstead, où l'on retrouve la famille d'Aimee et Stuart avec leurs trois enfants : Mollie, Darcie et Rex. Depuis l'agrandissement de leur maison, ils se trouvent plongés dans un immense désordre, notamment en raison du stockage de toutes leurs affaires provenant de leur ancien appartement dans le garage. L'équipe de Stancey se lance donc dans une mission de 7 jours pour aider la famille à trier, ranger et nettoyer leur maison. Passionnés de comédies musicales, les parents ont du mal à se séparer de leurs affaires qui ont une attache émotionnelle. Acheteur compulsif, Stuart, le père de famille, va avoir beaucoup de mal à trier ses biens. Finalement, avec l'aide des travaux effectués en amount, ils parviennent à complètement transformer la maison ! "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02 Episode 04.