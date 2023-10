Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 05

Aujourd'hui, nous nous rendons à Welwyn Garden City, en Angleterre, pour rejoindre Stancey et son équipe, qui vont prêter main-forte à la famille Smith. Depuis le décès de la mère de Simran des suites du COVID-19, la maison est complètement envahie par le désordre. Ils auront 7 jours pour entièrement la vider, trier et ranger leurs affaires. La maison sera nettoyée, réaménagée et transformée en un tout nouvel espace. "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02 Episode 05.