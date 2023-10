Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 06

Direction la campagne pittoresque du Cambridgeshire, à Huntingdon, où nous retrouvons l'équipe de Stancey qui va venir en aide à la famille de Ron et Toyah. Depuis leur déménagement des États-Unis, le couple vit avec leurs trois enfants dans un véritable chaos. La raison ? Ils sont passés d'une grande maison américaine à un espace deux fois plus petit dans lequel ils ont stocké la même quantité d'affaires... Ils auront 7 jours pour vider, trier et organiser leur maison. Un épisode empli d'émotion avec un résultat final surprenant ! "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02, Épisode 06.