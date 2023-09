Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Episode 03

Stancey Solomon et son équipe vont venir en aide à la famille de Sue et Wayne. Ils vont devoir ranger une maison avec 3 chambres, un salon, une cuisine et un bureau qui sont pour le moment tous encombrés par des objets vieux de 30 ans. C'est la premières fois que l'équipe de Stancey réuni autant d'objets dans le hangar. Mais elle ne recul devant aucun défi si c'est pour rendre la vie d'une famille plus agréable. Au travail et dans une semaine la nouvelle maison de Sue et Wayne sera découverte ! "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Episode 03.