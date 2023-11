Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 01 Episode 04

Aujourd'hui toute l'équipe de Stancey ont rendez-vous à Manchester pour organiser la maison de Tony et Cherelle ainsi que de leurs enfants Aria, Willow, Poppy et Noah. La mission n'est pas simple car ils ont aussi une caravane à l'entrée de la maison qui sert aujourd'hui de dépotoir. C'est parti pour une semaine de rangement et d'optimisation des espaces. "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Episode 04.