Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 01 Episode 05

C'est une nouvelle mission qui attend Stancey et son équipe. Ils ont rendez-vous à Nottingham. Kirsty et Taurean ainsi que leurs 4 enfants vivent dans une grande maison de 3 étages. Premier défi : c'est une maison de location donc ils ne pourront pas faire de trous partout. Le second défi est de trier tout le matériel i-tech de Taurean. La mission s'annonce ardue ! "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Episode 05.