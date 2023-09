Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 01 Episode 06

Direction pour venir en aide dans l'Essex. Stancey et son équipe vont venir en aide à Kelly et Dan qui vivent avec les parents de Kelly. Pour les accueillir dans la maison, ils ont du vider le garage pour en faire une dépendance. Cependant, vider le garage a encombré la maison. Il va falloir se débarrasser d'au moins 50% de leurs affaires pour pouvoir commencer à réorganiser la maison. Ils ont une semaine pour tout changer et changer la vie de Kelly, Dan et ses enfants. "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Episode 06.