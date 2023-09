Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 02

Stancey et son équipe se retrouvent dans le sud du Yorkshire, à Rotherham, pour apporter leur aide à la famille de Dan et Julia. Ce jeune couple avec deux enfants qui vit dans le désordre depuis leur emménagement, vont devoir trier 50% de leurs affaires, un processus durant lequel ils vont aller jusqu'à découvrir 2000 euros cachés parmi le désordre ! Le père, qui souffre de TDAH, a du mal à prendre des décisions et finit par craquer face à la situation. Grâce aux techniques de l'équipe, la famille parvient finalement à trier la totalité de leurs affaires et à transformer leur maison en un tout nouvel environnement. "Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02 Episode 01.