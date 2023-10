Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger UK - Saison 02 Episode 03

De retour avec son équipe au complet, Stancey retrouve Sue, qui réside dans sa maison à Haslemere depuis 40 ans. Cette grand-mère, victime de l'achat compulsif, a accumulé des objets au fil des années. Le désordre est devenu envahissant, au point que ses six petits-enfants n'osent plus lui rendre visite. Avec l'aide de toute la famille de Sue, l'équipe dispose de sept jours pour transformer cette maison. Au cours de ce processus de rangement, des histoires familiales longtemps enfouies sous le désordre refont surface. Malgré son attachement au patrimoine familial, Sue finit par trier et ranger ses objets, découvrant ainsi un nouvel espace qui, malgré l'ordre, conserve son âme. "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger ! UK", Saison 02 Episode 03.