Deux billets pour le paradis

Dévastés, deux étrangers se rencontrent au pire moment de leur vie : Hannah et Josh ont été tous les deux abandonnés devant l’autel. Après avoir fait connaissance dans un parc, ils décident de profiter l'un et l'autre du voyage prévu pour la lune de miel. Très vite, ils se rendent compte qu'ils séjournent dans le même complexe et n'ont de cesse de se croiser dans ce paradis tropical...