Diamants, orgueil et trahison

Jessica et Simon se rencontrent lors d’une soirée de dégustation. C’est le coup de foudre immédiat et ils se marient rapidement. Mais le père de Simon décède le jour de leur mariage ce qui les oblige à se rendre dans le domaine familial de Simon. C’est là que Jessica rencontre sa belle-famille, riche et imposante. Elle comprend très vite qu’ils cachent beaucoup de secrets, notamment à propos de la disparition mystérieuse deux ans plus tôt de Daphné, la première femme de Simon.