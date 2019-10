Capitaine des champions du monde 1998 et des vainqueurs de l’Euro 2000, premier et unique capitaine à avoir levé la Ligue des Champions avec un club français, l’Olympique de Marseille en 1993, sélectionneur des champions du monde en 2018… Didier DESCHAMPS, à travers un palmarès hors-normes, s’est affirmé comme l’un des plus grands champions du sport français.Qui est l’homme derrière le héros national ?Didier face à Deschamps dresse le portrait du sélectionneur de l’équipe de France, à travers ceux qui ont croisé sa route, de son enfance à Bayonne jusqu’au 15 juillet 2018, soir de sacre mondial qui a fait briller une deuxième étoile dans le ciel des Bleus.Plus de 40 intervenants racontent leur» Didier DESCHAMPS : sa femme, son fils, son père, ses amis, ses entraîneurs comme Raynald DENOUEIX, Marcello LIPPI ou Gérard HOULLIER, mais aussi les champions du monde de 1998 et 2018. Parmi les légendes du foot s’expriment notamment Basile BOLI, Bixente LIZARAZU, Laurent BLANC, Youri DJORKAEFF, les joueurs Kylian MBAPPE, Hugo LLORIS, Antoine GRIEZMANN, Paul POGBA ou encore Raphaël VARANE. Ce documentaire donne également la parole à ceux qui ont remis ou remettent en cause les méthodes de Didier Deschamps.Face aux images, Didier DESCHAMPS se raconte en réaction aux témoignages qu’il découvre. Le sélectionneur réagit, argumente, approfondit.110 minutes d’images et d’entretiens exclusifs pour découvrir Didier face à Deschamps.