Capitaine des champions du monde 1998 et des vainqueurs de l’Euro 2000, premier et unique capitaine à avoir levé la Ligue des Champions avec un club français, l’Olympique de Marseille en 1993, sélectionneur des champions du monde en 2018… Didier DESCHAMPS, à travers un palmarès hors-normes, s’est affirmé comme l’un des plus grands champions du sport français.