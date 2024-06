Société • Santé

Dans le cadre agréable d’un salon cosy et chaleureux, 5 Conseillères En Assurance Direct Assurance racontent chacune à leur tour le souvenir le plus marquant de leur carrière ; La manière dont elles ont appréhendé l’appel, le traitement du sinistre, la relation qui s’est construite au fil du temps avec leur client et l’attachement à leur métier. Une totale liberté de parole a permis de récolter des témoignages personnels, forts et émouvants. Deux d’entre elles vont même avoir une belle surprise ; Elles vont rencontrer pour la première fois leurs clients, Bruno et Bernard, venus spécialement à Paris pour les remercier pour leur aide précieuse.