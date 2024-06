Une belle histoire d’assurance – Pascale & Bernard

On découvre dans cette vidéo le témoignage croisé de Pascale et Bernard. Chacun à leur tour, ils nous livrent leur version de cette histoire qui a marqué leur vie à jamais. Nous allons découvrir étape par étape le détail du sinistre : du drame vécu jusqu’à sa résolution. Cette histoire d’assurance va tisser un lien fort entre la conseillère et son assuré. Confidence et émotions sont au rendez-vous de cette interview intimiste et sincère.