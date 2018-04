Dirty dancing : 30 ans d'un film culte

Depuis 30 ans, le succès de « Dirtry Dancing » ne se dément pas. Un succès dû à ses acteurs, Patrick Swayze et Jennifer Grey, mais aussi à des éléments inoubliables : la célèbre chanson « Time of my life », ses répliques comme « On ne laisse pas bébé dans un coin !» ou encore sa chorégraphie et son célèbre « porté », repris dans des milliers de mariages à travers le monde... Autant d’éléments qui font aujourd’hui de « Dirtry Dancing » un film culte. Grâce à des témoignages inédits et des anecdotes rares, ce documentaire nous emmène dans les coulisses du tournage et nous livre les secrets de ce film mythique.Pourquoi ce film a-t-il failli ne jamais être distribué en salles ? Quelles étaient réellement les relations entre Patrick Swayze, le perfectionniste, et Jennifer Grey, la jeune comédienne insouciante ? Comment le réalisateur a-t-il fait pour surmonter un tournage durant lequel se sont accumulés accidents et catastrophes ? Et quelle est l’ampleur aujourd’hui du « business » ? Tous les témoins-clés du film, de la veuve de Patrick Swayze Lisa Niami Swayze, à la scénariste Eleanor Bergstein, en passant par le chorégraphe ou le compositeur du célèbre tube, tous nous dévoilent les dessous du « Dirty Dancing ». Nous découvrirons également qu’aux États-Unis, comme en France, des écoles de danse entretiennent le mythe et transmettent à de nouvelles générations les pas de danse échangés entre « Bébé » et « Johnny Castle ».Exceptionnellement, nous retournerons aussi sur les lieux du tournage, au Mountain Lake Lodge, en Virginie, où sont organisés chaque année des week-ends à thème. Un retour documenté et truffé d’anecdotes sur la saga d’un film phénomène qui continue d’inspirer et de séduire des millions de fans à travers le monde, toutes générations confondues.