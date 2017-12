"Dirty Dancing" la légende renaît le 21 décembre à 21h

Eté 1963. La famille Houseman se rend en vacances à la pension Kellerman avant que la plus jeune de leurs deux filles, surnommée Bébé, ne rentre à l’université. Après avoir fait la connaissance de Max Kellerman, le propriétaire de la pension, et de son petit-fils, Bébé rencontre deux instructeurs de danse, Penny Jonhson et Johnny Castle, lors d’une soirée exclusivement réservée aux employés de la pension. Elle tombe sous le charme de Johnny, qui entretient une relation avec Vivian Pressman, une riche femme divorcée et habituée de l'établissement. De leur côté, les parents de Bébé, Marjorie et Jake, ont des problèmes dans leur couple et Marjorie cherche à tout prix à raviver la flamme entre eux. Quant à Lisa, elle s’éprend très vite de Robbie, un des serveurs de la pension, au grand plaisir de ses parents. Pourtant, elle se rend rapidement compte qu’il ne cherche qu’à coucher avec elle. Bébé découvre un peu plus tard que Penny est enceinte et elle emprunte de l’argent à son père pour permettre à cette dernière d’aller voir un médecin pour se faire avorter. Johnny refuse d’accepter l’argent, mais Bébé lui dit qu’elle veut l’engager pour lui apprendre à danser et que cet argent servira de paiement. L’opération devant avoir lieu le jour où Penny et Johnny doivent se produire dans un grand hôtel de la région, ils proposent Bébé de prendre la place de Penny. Au fur et à mesure des cours, Bébé et Johnny se rapprochent.