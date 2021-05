Séries & Fictions ・ Dirty John, série inédite : mardi 1er juin à 21h05

DIRTY JOHN la série adaptée d'une histoire vraie qui a passionné les Etats-Unis : celle de John Meehan, un escroc qui a harcéle et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010. Debra Newell (Connie Britton), femme accomplie, décoratrice d’intérieure aisée et mère de trois grands enfants, a tout pour être heureuse… à une exception près : elle a toujours été plus ou moins malheureuse en amour. Après plusieurs divorces, elle s’inscrit sur une application de rencontres et enchaîne les rendez-vous sans lendemain jusqu’au jour où John Meehan (Eric Bana) entre dans sa vie. Si elle tombe immédiatement sous son charme, elle va découvrir que John est un psychopathe manipulateur, qui va faire de sa vie un véritable enfer… Connaissez-vous vraiment la personne qui partage votre vie ?