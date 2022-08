Séries & Fictions

Lyon, Fête de la musique. Léa, tout juste dix-sept ans, et sa cousine Chris sont de sortie. Mais au petit matin, Léa n'est toujours pas rentrée. Ne supportant pas l’attente, son père Julien décide de mener sa propre enquête, alors que sa femme Florence, s’efforce de maintenir un semblant de normalité auprès de sa famille. Cette véritable plongée dans l’intimité du clan Morel est doublée d’une enquête de police menée par le commandant Molina, fraîchement débarqué à Lyon, et sa jeune collègue Camille Guérin. L’affaire révèle tour à tour les secrets de chacun, dessinant le portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui, plus complexe qu’il n’y paraît.