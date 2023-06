Disparue - Episode 7

Le couple Morel ne réussit pas à surmonter la disparition de Léa et est au bord de la séparation. Quant à Thomas, il a l’étrange et désagréable impression que Chris essaie de prendre la place de sa sœur au sein de la famille. L’enquête avance : Molina et Camille découvrent que le jour de sa mort, Léa avait rendez-vous avec son moniteur de pilotage, mais cette piste leur réserve une surprise...