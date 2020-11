District Z - Le nouveau jeu immersif présenté par Denis Brogniart

Vendredi 11 décembre à 21h05 sur TF1, District Z ouvre ses portes pour une premier soirée exceptionnelle.

La légende

Dans un lieu reculé du pays, à l’abri des regards, un scientifique richissime et un peu fou, connu sous le nom de Professeur Z, menait dans le plus grand secret, des expériences interdites jusqu’au jour où son laboratoire explosa bouleversant ainsi toutes les vies alentours. Pour sécuriser le périmètre, l’armée dut alors intervenir, encerclant la zone et défendant quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir. Cette zone est maintenant appelée : le " DISTRICT Z ".

Dix ans plus tard, une vidéo terrifiante est lancée sur les réseaux sociaux du monde entier par le Professeur Z, qui s’ennuie beaucoup trop, coincé dans son bunker . Pour se divertir, il permet alors à une poignée de courageux d’entrer une nuit dans le " DISTRICT Z " afin de tenter de dérober une partie de sa fortune. Mais attention son armée de créatures veille !

Le concept et les enjeux

Derrière les portes d’une zone infestée de créatures et contrôlées par le mystérieux Professeur Z, 5 personnalités ont toute une nuit pour relever une série d'épreuves entre challenges physiques, défis d'agilités et résolution d'énigmes. Elles seront constamment déstabilisées par les créatures dont la plupart feront tout pour leur dérober leur "vie" confiées plus tôt par Denis Brogniart. Les personnalités iront au-delà de leurs limites physiques et émotionnelles pour la bonne cause.

Rendez-vous le 11 décembre sur TF1

Pour la toute première émission, diffusée le vendredi 11 décembre prochain à 21h05 sur TF1, Denis Brogniart accueillera 5 célébrités. Entre humour, engagements et émotions, les célébrités vont tout tenter pour remporter un maximum de lingots d'or au profit de leur association !

District Z, Vendredi 11 décembre à 21h05 sur TF1