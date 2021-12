DISTRICT STORIE’Z - Il était une fois... L’Enfer du Vertigo

Le gardien du District Z en connaît toutes les secrets... En exclusivité sur MYTF1, découvrez les Histoires du Majordome. C’est l’effervescence à l’hôtel Vertigo. On accueille un séminaire d’une vingtaine de personnes. Ces personnes ont toutes deux points communs : Être en bonne santé et manquer cruellement d’argent. Par appât du gain, elles acceptent toutes de venir séjourner à l’hôtel Vertigo contre une somme rondelette. Mais quelle en sera la contrepartie ? Quel sort va leur réserver le Professeur Z ! Découvrira-t-on pourquoi il ne reste plus que la cage d’ascenseur de cet hôtel maudit ?