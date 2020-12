District Z - Chambre forte : Combien de lingots d’or pour Marine Lorphelin, Booder, Teheiura, Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon ?

En savoir plus sur Denis Brogniart

Les volontaires de ce soir ont tout donné et se sont surpassés dans les épreuves avec pour seul objectif : braquer la chambre forte du Professeur Z. Mais ils ont aussi connu quelques échecs et ce sont 21 lingots d’or qu’ils ont vu s’envoler, impuissants. Heureusement pour Marine Lorphelin, Booder, Teheiura, Baptiste Lecaplain et Bruno Guillon, ils restent 79 lingots répartis dans les coffres restants. Grâce à leurs 7 pass gagnés, les volontaires pourront ouvrir jusqu’à 7 coffres. Comme Bruno a perdu une vie, l’équipe a pris une pénalité de 10 secondes. Combien de lingots d’or parviendront-ils à voler au Professeur Z en 1 minute et 50 secondes ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.