District Z - Chambre forte : Combien de lingots d’or pour Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Camille Cerf, Julien Arruti et Tony Saint Laurent ?

Les volontaires de ce soir ont tout donné et se sont surpassés dans les épreuves avec pour seul objectif : braquer la chambre forte du Professeur Z. Mais ils ont récolté peu de pass pour ouvrir les coffres de la chambre forte. Avec seulement 6 pass et 3 coffres vide dévoilés, Les volontaires vont devoir être chanceux… Heureusement Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Camille Cerf, Julien Arruti et Tony Saint Laurent ont encore beaucoup de lingots disponibles. Mais encore faut-il qu’ils aient le temps… En effet, comme Elodie a perdu une vie, l’équipe a pris une pénalité de 10 secondes. Combien de lingots d’or parviendront-ils à voler au Professeur Z en 1 minute et 50 secondes ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.