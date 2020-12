District Z - Combien de lingots d’or ont été dérobés dans la Chambre forte du Professeur Z ?

En savoir plus sur Denis Brogniart

Denitsa Ikonomova, Vincent Desagnat, Cartman, Michaël Youn et Arnaud Ducret sont prêts à braquer la chambre forte du Professeur Z. Il reste 85 lingots répartis dans les coffres restants. Mais attention, quatre d’entre eux sont vides. Grâce à leurs 8 pass gagnés lors des différentes épreuves, les volontaires pourront ouvrir deux coffres. A eux de bien les choisir ! Comme Denitsa et Cartman ont perdu une vie, les volontaires ont reçu une pénalité de 20 secondes. Il leur reste donc 1 minute et 40 secondes pour braquer la chambre forte. Pas de temps à perdre surtout que les zombies vont tout faire pour les en empêcher ! Combien parviendront-ils à gagner pour leur association SOS AUTISME FRANCE ? La réponse en images. Extrait de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.