District Z - Défi Cinéma « Dans la Gueule du Loup » pour Philippe Lacheau et Tarek Boudali

Pour éviter le piège des coffres vides dans la chambre forte du Professeur Z, les volontaires du District Z ont la possibilité de les éliminer d’avance. Pour cela, il faut réussir avec succès à passer les épreuves du Cinéma. L’occasion pour Philippe Lacheau et Tarek Boudali de faire la connaissance du Chaperon Rouge. Pour éliminer les coffres vides, Philippe Lacheau et Tarek Boudali vont devoir triompher du défi “Dans la Gueule du Loup”. Ils vont devoir faire progresser le chasseur pour arriver avant le loup et sauver “grand mère”. Vont-ils réussir leur défi ? Extrait de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1