District Z - Défi Cinéma « Ninja Market » pour Bruno Guillon et Marine Lorphelin

Pour éviter le piège des coffres vides dans la chambre forte du Professeur Z, les volontaires du District Z ont la possibilité de les éliminer d’avance. Pour cela, il faut réussir avec succès à passer les épreuves du Cinéma. L’occasion pour Marine Lorphelin et Bruno Guillon de faire la connaissance des sœurs jumelles. Ces deux acolytes du Professeur Z gèrent le “Ninja Market” où Marine Lorphelin et Baptiste Lecaplain vont devoir couper les fruits et légumes mieux que personne. Vont-ils réussir leur mission ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.