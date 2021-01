District Z - Défi Cinéma « Ninja Market » pour Philippe Lacheau et Julien Arruti

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est la dernière chance pour Philippe Lacheau de briller. Après une défaite et une victoire dans la salle de cinéma, il veut sortir sur une note positive. C’est la dernière chance qu’il a pour dévoiler 3 coffres vides dans la chambre du Professeur Z. Pour ce nouveau défi dans la salle de cinéma, Philippe Lacheau et Julien Arruti vont relever l’épreuve du “Ninja Market”. Ils font la rencontre des deux jumelles. Face à elles, Philippe Lacheau et Julien Arruti vont devoir couper en deux, fruits et légumes, pour répartir chaque partie équitablement. En cas de victoire ce sont 3 coffres vides qui seront dévoilés. Vont-ils y parvenir ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.