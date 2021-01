DISTRICT Z du 1 janvier 2021

En savoir plus sur Denis Brogniart

Ce soir, les 5 nouveaux volontaires du District Z sont : L'humoriste Ahmed Sylla, Maëva Coucke, Miss France 2018, le nageur professionnel Camille Lacourt, l’actrice Héloïse Martin, l’humoriste Florent Peyre. La mission qu’ils ont acceptée de leur plein gré : pénétrer dans le District Z pour relever les défis toujours plus fous du Professeur Z. Leur but ultime ? Vider les coffres de la chambre forte du Professeur Z à l’issue d’une longue et difficile nuit. Survivront-ils aux zombies ? Vont-ils remporter le maximum d’argent pour leur association Les Matelots de la Vie ? Replay de District Z, émission du vendredi 01 janvier 2021 sur TF1.