DISTRICT Z du 11 décembre 2020

Fondé sur une légende, " DISTRICT Z " propose un format unique et jamais vu auparavant. Une création 100% française où des personnalités devront, dans ce jeu d'aventure familial nouvelle génération, se surpasser pour leurs associations en échappant aux créatures et en réussissant des épreuves dans des décors grandioses et sous l'œil avisé de Denis Brogniart ! Ce vendredi 11 décembre, pour la toute première émission, ce sont Mickaël YOUN, Arnaud DUCRET, Denitsa IKONOMOVA, Vincent DESAGNAT et CARTMAN qui défieront le " DISTRICT Z ". Vont-ils remporter le maximum d’argent pour leur association ? Replay de District Z, émission du Vendredi 11 décembre 2020 sur TF1.