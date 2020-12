DISTRICT Z du 18 décembre 2020 (Partie 2)

En savoir plus sur Denis Brogniart

La soirée dans le “DISTRICT Z” se poursuit pour Kev Adams, Jarry, Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Camille Combal. Voilà plusieurs heures déjà qu'ils défient les épreuves imaginées par le Professeur Z. Ils ont dû surmonter leurs peurs et faire preuve de courage face à tous les dangers... Et la nuit n'est pas terminée ! Le Professeur Z leur a encore prévue des épreuves toutes plus folles les unes que les autres. Mais les volontaires de ce soir iront jusqu'au bout pour dérober le maximum d'argent dans la chambre forte. Parviendront-ils à atteindre leur but ultime ? Replay de District Z, émission du vendredi 18 décembre 2020, Partie 2, sur TF1.