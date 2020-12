DISTRICT Z du 18 décembre 2020 (Partie 1)

En savoir plus sur Denis Brogniart

Place à la deuxième soirée dans le “DISTRICT Z”. Ce soir, ce sont Kev Adams, Jarry, Sandrine Quétier, Estelle Lefébure et Camille Combal qui défieront les épreuves imaginées par le Professeur Z. Face à tous les dangers, seul le courage et la solidarité leur permettront de sortir indemnes du District Z. Leur but ultime ? Faire le casse du siècle dans la chambre forte du Professeur Z. Vont-ils remporter le maximum d’argent pour leur association A2MAIN ? Replay de District Z, émission du vendredi 18 décembre 2020 sur TF1.