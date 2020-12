DISTRICT Z du 25 décembre 2020 (Partie 1)

En savoir plus sur Denis Brogniart

Ce soir, les 5 nouveaux volontaires du District Z sont : Marine Lorphelin, Miss France 2013 et Médecin, l’animateur radio Bruno Guillon, l’humoriste Booder, l’aventurier Teheiura et l’humoriste Baptiste Lecaplain. La mission qu’ils ont acceptée de leur plein gré : pénétrer dans le District Z pour relever les défis toujours plus fous du Professeur Z. Leur but ultime ? Vider les coffres de la chambre forte du Professeur Z à l’issue d’une longue et difficile nuit. Survivront-ils aux zombies ? Vont-ils remporter le maximum d’argent pour leur association UN CADEAU POUR LA VIE ? Replay de District Z, émission du vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.