DISTRICT Z du 8 janvier 2021 - P1

Ce soir exceptionnellement, ce sont 6 nouveaux volontaires qui partent à la conquête du District Z : La bande à Fifi représentée par les humoristes Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti. Camille Cerf, Miss France 2015 vient en renfort aux côtés de l'humoriste Tony Saint Laurent. La mission qu’ils ont acceptée de leur plein gré : pénétrer dans le District Z pour relever les défis toujours plus fous du Professeur Z. Leur but ultime ? Vider les coffres de la chambre forte du Professeur Z à l’issue d’une longue et difficile nuit. Survivront-ils aux zombies ? Vont-ils remporter le maximum d’argent pour leur association France Alzheimer ? Replay de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.