District Z - Épreuve « Cargo de nuit » pour Elodie Fontan, Tarek Boudali et Tony Saint Laurent

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est la dernière épreuve de niveau 2, les volontaires vont s’aventurer dans l'imposant “Cargo de Nuit”, Ils vont devoir faire preuve de force, précision et rapidité. Cette fois, les appelés sont : Elodie Fontan, Tarek Boudali et Tony Saint Laurent. A la clef : 2 pass à gagner ! Après leur première victoire, ils vont devoir faire aussi bien. Elodie et Tony ont peur des zombies, parviendront-ils à conserver leur vie ? Tarek lui, s'élance sur l’avant du Cargo pour attraper les canards. Vont-ils réussir cette mission sous haute tension ? Extrait de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.