District Z - Épreuve « District Express» pour Maëva Coucke et Héloïse Martin

En savoir plus sur Denis Brogniart

Maintenant, place au niveau 2. Écoute, sang-froid et agilité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Il est 1h du matin et les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se transcender pour triompher du “District Express”. Au milieu d’une gare abandonnée, un train est à l'abandon. Maëva Coucke et Héloïse Martin vont devoir trouver le diamant qui se cache dans le train. Un jeu de piste sonore les aidera. Mais attention, les zombies ont bien l’intention de leur rendre la tâche difficile… Extrait de District Z, émission du vendredi 01 janvier 2021 sur TF1.