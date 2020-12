District Z - Épreuve « En eaux troubles » pour Estelle Lefébure, Jarry et Kev Adams

En savoir plus sur Denis Brogniart

La tension monte d’un cran au sein du bunker du Professeur Z et pour cause, le Majordome annonce la première épreuve de niveau 3 ! “En eaux troubles”, il faudra faire preuve d’endurance, de vivacité et de vigilance pour décrocher non pas 1 ni 2… Mais bien 4 pass ! Jarry, Estelle Lefébure et Kev Adams ont été désignés par le Professeur Z. Ce qu’ils ne savent pas encore avant d’arriver sur l’épreuve, c’est qu’Estelle va devoir faire face à son pire cauchemar… Extrait de District Z, émission du Vendredi 18 décembre 2020 sur TF1.