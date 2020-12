District Z - Épreuve « En eaux troubles » pour Teheiura, Marine Lorphelin et Bruno Guillon

En savoir plus sur Denis Brogniart

Il est 4h du matin, la nuit est déjà très éprouvante pour nos volontaires et elle n’est pas terminée. Place maintenant au niveau 3. C’est “En eaux troubles” que Teheiura, Marine Lorphelin et Bruno Guillon sont invités, une fois de plus, à se surpasser. Il faudra faire preuve d’endurance, de vivacité et de vigilance pour décrocher non pas 1 ni 2… Mais bien 4 pass ! S' ils gagnent cette épreuve, ils pourront ouvrir 4 coffres supplémentaires dans la chambre forte du Professeur Z. Pour tous, il est impensable de perdre cette épreuve. Extrait de District Z, émission du Vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.