District Z - Épreuve « Forêt maudite » pour Camille Combal et Kev Adams

Agilité, connaissances et rapidité sont les qualités requises pour cette nouvelle épreuve de niveau 2. Cette fois, ce sont Kev Adams et Camille Combal qui s’y collent. “Il n’y a pas d’échec possible,” prévient Jarry. Toute l’équipe et surtout l’association A2MAIN comptent sur eux. Il est plus de 2h du matin, Kev et Camille vont devoir puiser dans leurs ressources pour offrir deux pass supplémentaires à l’équipe. Dans la “Forêt maudite”, ils vont surtout devoir éviter les zombies missionnés par le Professeur Z pour saboter leur épreuve et voler leurs précieuses vies. Extrait de District Z, émission du Vendredi 18 décembre 2020 sur TF1.