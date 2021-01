District Z - Épreuve « Forêt Maudite » pour Julien Arruti et Elodie Fontan

En savoir plus sur Denis Brogniart

Maintenant, place au niveau 2. Connaissance, sang-froid et agilité sont les maîtres-mots de cette épreuve. Il est 1h du matin et les volontaires sont fatigués… Mais ils vont devoir se concentrer pour triompher de la “Forêt Maudite”. Au milieu de la forêt, Julien Arruti et Elodie Fontan vont devoir récupérer des jetons pour pouvoir répondre à des énigmes. Une première victoire est essentielle pour les volontaires. Mais attention, les zombies ont bien l’intention de leur rendre la tâche difficile… Extrait de District Z, émission du vendredi 08 janvier 2021 sur TF1.