District Z - Épreuve « Haute Voltige » pour Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Booder

Pour réussir cette épreuve de “Haute voltige”, les volontaires vont devoir faire preuve de courage, coordination et précision. Cette fois, les appelés sont : Marine Lorphelin, Baptiste Lecaplain et Booder. A la clef : 2 pass à gagner ! Après deux échecs, les volontaires n’ont d’autres choix que de se ressaisir. Une fois de plus, Marine va devoir vaincre sa peur du vide et Booder est toujours la victime préférée des zombies. Vont-ils réussir cette mission sous haute tension ? Extrait de District Z, émission du Vendredi 25 décembre 2020 sur TF1.